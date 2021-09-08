شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لعدم وجود امتحانات للصف الرابع الابتدائى بالمنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: ليس صحيحاً ما يتردد بشأن عدم وجود امتحانات للصف الرابع الابتدائي وبداية الامتحان لتلميذ المنظومة التعليمية الجديدة كن الصف الخامس على أن يتم انتقال التلميذ مباشرة للصف الخامس بدون امتحانات

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الاطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لكلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلى، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.