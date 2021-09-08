شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. اتحاد الكرة يقرر تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، حيث استقر على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية؛ وذلك لمدة ستة اشهر اعتبارا من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022؛ وذلك فى ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من آثار سلبية.

وزارة الهجرة تعلن عودة مواطن مصرى مصاب بسكتة دماغية من الإمارات غدا

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري أحمد توفيق، والد المواطن المقيم بالإمارات "كريم أحمد توفيق"، والمصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، فور استغاثته عبر إحدى القنوات، لطمأنته والتأكيد له أنها تتابع عن كثب حالة نجله، حيث تم التنسيق لعودته غدًا لاستكمال علاجه بإحدى المستشفيات بمصر.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رسالة شكر وتقدير لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، على استجابته الفورية وتوجيهاته بتحمل حكومة دبي تكلفة سفر المواطن المصري "كريم أحمد توفيق" المتواجد في مستشفى بدبي في دولة الإمارات، لاستكمال مراحل علاجه في مصر، كما وافق على مرافقة طبيب وممرضة من مستشفى العلاج بالإمارات خلال رحلة عودته، ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات على كافة المستويات.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تم التواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم التنسيق والاتفاق على استكمال علاج المواطن "كريم أحمد توفيق"، بمستشفى عين شمس التخصصي، فور عودته إلى مصر، وقد تم إرسال التقرير الطبي الخاص بالحالة للوزارة للاطلاع عليه، كما تم ربط المستشفي المعالج بالإمارات بمستشفي عين شمس التخصصي حول الحالة الطبية للمواطن المصري وما تحتاجه حالته من أساليب علاج.

الصحة: أكثر من 2 مليون جرعة لقاح كورونا تم توفيرها لأعضاء الجهاز الإدارى بالدولة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقى اللقاحات المضادة للفيروس.

وأشارت وزيرة الصحة إلى الوضع الوبائى على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن معدلات الاصابة بالفيروس تشهد تزايداً خلال هذه الفترة، وهو ما يحتم ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التى توفرها الدولة من مختلف الجهات المنتجة لها، بما يسهم فى تقليل معدلات الاصابة بالفيروس.

وتناولت الوزيرة الوضع الوبائى العالمى لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه شهد تسجيل معدلات اصابة مرتفعة فى عدد من الدول، وخاصة فى ظل انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى.

التعليم العالى: 25 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء أن 25 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.