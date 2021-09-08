شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.. واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ: ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ المتحدة.. ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ: ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﻇﺮوﻓﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار" ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 " واﻷزﻣﺔ أﻇﻬﺮت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون الدولى.. راﻧﻴﺎ المشاط: ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات المناخية.. نائب الأمن العام للأمم المتحدة: المنتدى مهم لتحقيق الأهداف المشتركة.. و"مفوضة الاتحاد الأوروبى" تؤكد ضرورة تحويل التحديات إلى نمو تاريخى.

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