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الخليج 365: ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة.. واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻰ ﻛﻠﻤﺘﻪ: ﻣﺼﺮ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻣﻢ المتحدة.. ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ: ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮاﺟﻪ ﻇﺮوﻓﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار" ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 " واﻷزﻣﺔ أﻇﻬﺮت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون الدولى.. راﻧﻴﺎ المشاط: ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات المناخية.. نائب الأمن العام للأمم المتحدة: المنتدى مهم لتحقيق الأهداف المشتركة.. و"مفوضة الاتحاد الأوروبى" تؤكد ضرورة تحويل التحديات إلى نمو تاريخى.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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