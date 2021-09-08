شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية للتنقلات الخارجية لأعضاء هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 5492 لسنة 2021، بالتصديق على قرار رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين مصطفى، الخاص بالحركة القضائية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من التنقلات الخارجية لأعضاء الهيئة في جميع افرعها على مستوى الجمهورية.

جاء القرار بعد لاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة، رقم 4286 لسنة 1994، الخاص بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة، والقرارت المعدلة له، وبعد اخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.