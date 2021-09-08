شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعلان تفاصيل المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائى قبل بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تعلن رسميا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم 2) وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي ولا صحة لكل ما يتم تداوله في هذا الشأن على مواقع التواصل على الإطلاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خاطبت المديريات التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بداية من الصف الأول لرياض الاطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التى تم تطبيقها العام الدراسى السابق.

وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أنه فى حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لكلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلى، مؤكدة أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير فى صرف المستحقات.