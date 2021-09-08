شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى شمال الجيزة بشن عدد من الحملات لمتابعة الحالة العامة للشارع وضبط المخالفات، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد الصادرة فى هذا الشأن.

وفى هذا السياق تم ضبط مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص، حيث تم على الفور مصادرة الكميات المخزنة وهى عبارة عن 42 برميل زيت وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.



مخزن لتعبئة الزيوت

وفى إطار مجهودات المتابعة تم ضبط 3 عربات كارو لإلقاءها مخلفات الهدم بالطريق العام ، حيث تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

واستكمالا لتنفيذ خطه تطوير المحاور المرورية بمحافظة الجيزة بدأت المحافظة في أعمال إزالة للتعديات التابعة للمنشأت التجارية والمحال والمطاعم والورش علي الطريق العام بطريق المنصورية نطاق مركز ومدينة كرداسة تمهيدا للقيام بأعمال رصف وتطوير الطريق وتوسعته بطول 4 كم بمركز ومدينة كرداسة وذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في تنفيذ خطط التطوير بالمحاور المرورية لخلق محاور وشرايين مرورية جديدة تستوعب الكثافات المرورية.