"كاوتش الموت".. ضبط مصنع إطارات سيارات يستخدم خامات رديئة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مصنع إطارات سيارات يستخدم خامات مجهولة المصدر بالمرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3٫750 طن كربونات كالسيوم فلتس، 1٫200 طن كاوتش مفروم 960 كيلو جرام من سائل ميشلان – 1800 عبوة مادة خام "تايجو" – 2 ماكنية خلط – 2 ماكينة عجن مقص، 3000 عبوة وكراتين معدة للتعبئة وجميعها مجهولة المصدر بحوزة المسئول عن مصنع لتصنيع المواد الخام الخاصة بإطارات السيارات كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة؛ وذلك لإدارة مصنعا بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد رديئة الصنع ومجهولة الصدر الخاصة بإطارات السيارات والدراجات النارية، مُستخدما علامات تجارية مقلدة غاشا بذلك المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.