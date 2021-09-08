شحنة حشيش بـ 26 مليون جنيه.. ليلة سقوط عصابة الكيف بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط نقل وتهريب 3750 طربة لمخدر الحشيش مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية –لإثنين منهم معلومات جنائية تخصصوا في نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، فضلاً عن قيامهم بإخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين أثناء استقلال أحدهما السيارة المشار إليها والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (3750 طربة لمخدر الحشيش –وزنت 375 كيلو جرام مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة- مبلغ مالي –هاتفان محمول)

وبمواجهتهما إيدا ما جاء بالتحريات بالاشتراك مع باقي المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 26٫250٫000 مليون جنيه تقريبًا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.