له معلومات جنائية.. ضبط مدير مركز لعلاج العظام بدون ترخيص بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير مركز لعلاج العظام بدون ترخيص بالجيزة

كانت أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المالك والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطني والعنقي وخشونة الركبة بدون جراحة- له معلومات جنائية"- الكائن بدائرة قسم شرطة إمبابة – مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص" لعلاج أمراض العظام بدون جراحة فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نشاطه في مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة وإيهام المترددين على المركز من المرضى بالعلاج بدون جراحة مدخلا بذلك الغش والتدليس على أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمركز المشار إليه ، وعثر على 27 عبوة زجاجية بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" تستخدم في علاج أمراض العظام "بدون تصريح" – حوالي 2000 كارت دعائي وروشتات علاجية وملصقات وأكلاشيهات"، وكذا (سيارة بدون ترخيص – عصا خشبية "يستخدمها في علاج المرضى").

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.