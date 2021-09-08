"معندوش واسطة واستغاث بالرئيس".. تفاصيل عودة مصري من دبي مصاب "بسكتة دماغية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عودة الشاب المصري كريم أحمد توفيق، المصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، غدا قادما من دبي.

وكان والد كريم، وجه استغاثته عبر إحدى القنوات التليفزيونية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لعودة نجله لاسكمال علاجه بإحدى المستشفيات بمصر.

وقالت مكرم عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، الأربعاء،":الجمهورية الجديدة ليست هاشتاج ولا شعارات، ولكن مصر الجديدة "اللى كلنا من زمان بنحلم بيها"، مضيفة " كريم احمد توفيق" ٣٣ سنه، بيشتغل شغلانة بسيطة فى دبي، بس تعب وحالته الصحية اتدهورت جدا، وبقاله أكثر من سنة فى المستشفى بيعاني من مضاعفات كتيرة".

تابعت: "والده ماعندوش واسطة، ما يعرفش حد يوصله بمسؤول، بس استغاث برئيس الجمهورية اللى وجه وزارة الهجرة بتنفيذ طلب الأب بعوده ابنه إلى مصر والتكفل بعلاجه".

وأضافت:"بكرة ان شاء الله كريم بيوصل مصر على طيران بلده، برعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد، حاكم إمارة دبى، وبيتم إيداعه فى المستشفى زى ما والده طلب".