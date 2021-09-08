شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال صفر" يزين السماء اليوم والعين المجردة ترصد عطارد كنقطة ضوئية لامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر الصغير لشهر صفر بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة بالافق الغربي بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال القمر بعمر يوم واحد سيكون مقترناً بكوكب عطارد وكلاهما في كوكبة العذراء وستكون المسافة الظاهرية بينهما كبيرة نسبيًا حيث سيفصل بينهما 6 درجات لذلك لن يظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب أو المنظار عند المراقبة.

وتابع التقرير: عطارد سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم سيكون قرصه مضاء بنسبة 65 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم.

بمراقبة القمر يومياً سيلاحظ أن اضاءته تزداد وسيرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس متجها نحو الشرق عبر السماء وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سوف يصل القمر إلى طور التربيع الأول .

يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة بعد غروب القمر مبكرا والذي عادة يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء.