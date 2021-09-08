شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم لاعبة الأسمرات الفائزة ببطولة العرب فى الكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اللاعبة إسراء سليمان حسين ابنة حى الأسمرات لحصولها على المركز الأول مع منتخب مصر الفائز ببطولة العرب فى لعبة الكيك بوكسينج وزن 48 كيلو، التى أقيمت بالعراق وشارك فيها 11 دولة عربية .

وأشاد محافظ القاهرة بمهارة اللاعبة، كما اثنى على قيامها بنقل خبراتها من خلال تدريب الناشئين بالأسمرات لإخراج أبطال جديدة من الحى.

وأكد محافظ القاهرة، أن نموذج الأسر فى الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له وأدرك بوعيه الاهتمام الذى توليه الدولة لهم فكان عطائهم كبيرًا ومتميزًا.