شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات .. التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من ضحايا العمليات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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