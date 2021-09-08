شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم عن إعادة شاب مصرى بعد تدهور صحته بالإمارات: الجمهورية الجديدة مش شعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وشئون المصرية فى الخارج، أن الجمهورية الجديدة ليست شعار أو هاشتاج، مشيرة لتبنى الدولة المصرية عودة الشاب المصرى "كريم أحمد توفيق"، من الإمارات بعد تدهور حالته الصحية، واستغاثة والده برئيس الجمهورية لإعادة نجله.

وقالت نبيلة مكرم فى منشور عبر حسابها الرسمى بفيسبوك :""الجمهورية الجديدة" مش هاشتاج ولا شعارات...دى مصر الجديدة اللى كلنا من زمان بنحلم بيها،"كريم أحمد توفيق" ٣٣ سنة، بيشتغل شغلانة بسيطة فى دبى، بس تعب وحالته الصحية اتدهورت جدا، وبقاله أكتر من سنة فى المستشفى بيعاني من مضاعفات كتيرة".



نبيلة مكرم

وتابعت:"والده ماعندوش واسطة..مايعرفش حد يوصله بمسئول..بس استغاث برئيس الجمهورية اللى وجه وزارة الهجرة بتنفيذ طلب الأب بعودة ابنه إلى مصر والتكفل بعلاجه".



الشاب المصرى

واستمرت :"بكره إن شاء الله كريم بيوصل مصر على طيران بلده، برعاية كمان كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد، حاكم إماره دبى، وبيتم إيداعه فى المستشفى زى ما والده طلب، مافيش واسطة.. فيه إنسانية، مافيش "كوسة"... فيه شغل، الجمهورية الجديدة....الواقع الجديد".