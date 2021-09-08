شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية ⁧‫نيتومبو ناندي ندايتوا التي تقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين بحثا‬⁩ سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومناقشة مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر مع كافة الدول الإفريقية.