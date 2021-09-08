شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع وزيرة خارجية ناميبيا سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الناميبية نيتومبو ناندي ندايتوا التي تقوم بزيارة إلى القاهرة حاليا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الجانبين بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومناقشة مختلف الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المستمر مع كافة الدول الإفريقية.