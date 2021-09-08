شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة طرق الأبواب بحى الأسمرات لتوعية السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى حملة طرق الابواب بحى الأسمرات، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الحملة، والتى استهدفت الوصول لسكان الحي في منازلهم للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحى بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية الحفاظ على البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه.

كما شهدت المبادرة عمل ورشة سباكة للمواطنين لحل المشكلات سريعا، كما تم توعية المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للحد من استهلاك المياه، وكذلك التوعية بضرورة تدوير وإعادة استغلال الزيوت المستعملة واستخدامها في صناعة الصابون بدلا من القائها في البالوعات مما يضر بشبكة الصرف الصحى.

وشهدت المبادرة عرض مسرح عرائس للأطفال بقصر ثقافة الأسمرات يتضمن قصة عن السلوكيات السليمة في التعامل مع الصرف.