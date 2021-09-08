شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة الاجتماعية بحلوان تنظم دورة تأهيل معلمى تعليم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان دورة تأهيل معلمي تعليم الكبار ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية، و الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن مبادرة جامعة حلوان لدمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وأدار فعاليات الجلسات التدريبية الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان ومنسق عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة و وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، والدكتورة إيمان عصمت مدرس مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية التربية، والدكتورة الشيماء أحمد راغب، مدرس مساعد بقسم علم النفس التربوي تخصص لغة عربية بكلية التربية.

أشاد الدكتور ماجد نجم بأداء جامعة حلوان في مجال محو الأمية والذي حقق تقدما ملحوظاً في الفترة الأخيرة، في ظل التوجه القومي للدولة في هذا المجال، الذي يساهم في تنمية الفرد والمجتمع، والارتقاء به علمياً وأخلاقياً ومجتمعياً فالعلم هو تنوير للروح والنفس والأخلاق بجانب العقول، وخدمة المجتمع هي واجب على كل جامعة ومؤسسة، لذا يتوجب تأهيل معلمي تعليم الكبار بالشكل اللائق والجيد الذي يساهم في تحقيق هذا الهدف.



أشار الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان تعمل في اتجهات محتلفة في خدمة المجتمع المحيط في مجالات متعددة من أبرزها مجال محو الأمية الذي يساهم في توسيع مدارك الفرد وتثقيفه بما ينفع ويفيد.

أوضح الدكتور زغلول حسنين أن محاور الدورة تتركز في توعية الطلاب بأهداف المشروع القومي لمحو الأمية ذات العلاقة بخطة التنمية المستدامة لمصر 2030 في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية، وعرض القرارات المؤسسية الصادرة بشأن التحاق طلاب الجامعات بالمشروع القومي لمحو الأمية، ومناقشة الصعوبات التي تواجه الطلاب عند التحاقهم بالمشروع القومي لمحو الأمية وتذليلها، وكذلك مناقشة مقترحات إثراء أنشطة الطلاب وتأهيلهم وتحفيزهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وأضاف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد أن الدورة قد هدفت لتدريب الطلاب على تصميم مواقف وأنشطة حياتية لتعليم الكبار في فصول محو الأمية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على طرق واستراتيجيات تعليم الحساب للكبار ، وتدريب الطلاب على طرق واستراتيجيات تعليم القراءة والكتابة للكبار.

كما حضر الدورة الدكتور محمد بسيوني منسق مشروع محو الأمية بكلية الخدمة الإجتماعية ، وبعض السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية و معاونيهم.