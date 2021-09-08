شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية.. إتاحة تعديل الرغبات بموقع التنسيق مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء اليوم الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛ لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني:

http://admission.egypt-hub.edu.eg

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشرى بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 82 %، و80 % بجامعة الملك سلمان، وبلغ الحد الأدنى للقبول بطب الأسنان 79 % بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمية والمنصورة وسيناء الجديدة و 77 % بجامعة الملك سلمان الدولية.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيى والصيدلة الجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 78 % ، بينما يكون 76 % بجامعة الملك سلمان، والقبول بكلية الطب البيطرى 73 % بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و70 % بجامعة الملك سلمان.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 65 % و 63 % بجامعة الملك سلمان، وبالنسبة لكلية علوم الحاسب 62 % بجامعات الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و60 % بجامعة الملك سلمان.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 59 % ، و 58 % بجامعة الملك سلمان، والفنون التطبيقية علمى وفنون علمى 59 % بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة، و58 % بالنسبة لجامعة الملك سلمان ، وكليات العلوم الأساسية سجل الحد الأدنى للقبول بجامعات الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 58% وسجل الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان 56 %.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام ولغات وترجمة والفنون التطبيقية أدبى وفنون أدبى بالجامعات الأهلية " الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 55 % وفى جامعة الملك سلمان 55 %، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية وجامعة الملك سلمان 55 %.

بينما سجل الحد الأدنى للقبول بكليات التربية والسياحة والزراعة والحقوق والتمريض والآثار وعلوم سينمائية والآداب بالجامعات الأهلية الجلالة والعلمين والمنصورة وسيناء الجديدة 55 % ، وفى جامعة الملك سلمان 55 % أيضا.