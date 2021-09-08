شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط تهريب 3 آلاف طربة حشيش بقيمة 26 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، فضلاً عن قيامهم بإخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم إستهدافهم وضبط إثنين من المتهمين حال إستقلال أحدهما السيارة المشار إليها والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (3750 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 375 كيلو جرام مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إيدا ما جاء بالتحريات ، وبالإشتراك مع باقى المتهمين فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (26٫250٫000 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.