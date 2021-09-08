شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مسابقات المباريات الحربية..وفرق القوات المسلحة تحقق مراكز متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 وذلك بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة والتي استمرت لعدة أيام على أراضى الدول المنظمة، بمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية في المنافسات في دولتى روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المصرى المشارك في مسابقة السماء الصافية على المركز الثالث في الترتيب العام والميدالية البرونزية.

كما حصد الفريق المصري جوائز أفضل مدرب وأفضل رامى رشاش وأفضل إصابات للأهداف في المسابقة، حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصيني بالفريق المصرى، موجها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الاعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة، مما كان له أبلغ الأثر في ظهور الفريق المصرى بالمستوى المشرف.

كما حقق الفريق المصرى المشارك في مسابقة رالى المركبات بدولة روسيا، على أربعة ميداليات متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية المشاركة في مسابقتي المسار الآمن و الصيغة الهندسية بمراكز متقدمة في المنافسات، وسط اشادة دولية بمدى الانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة.

حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة، وأعداد غفيرة من الجماهير الروسية والصينية، والجالية المصرية بدولتي روسيا والصين.



تتويج الفرق المصرية بمسابقة المباريات الحربية



جانب من مشاركة القوات المسلحة فى مسابقة المباريات الحربية



مسابقة المباريات الحربية