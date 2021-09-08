شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين فى الحوادث الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أسر الشهداء والمصابين المدنيين فى العمليات والحوادث الإرهابية والإعلان عن مستحقات الأسر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

”الخليج 365”"ينشر تقريرا عن معلوماتيا عن مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين فى الحوادث الإرهابية

صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع 100 ألف جنيه لأسر كل ضحية

تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالى.

يمثل بنك ناصر الاجتماعي جهة صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين،

فتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.

سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم لمراجعة واستكمال بياناتهم لدي الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد

الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن 16439 للتحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.

توفير فرص الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات

استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل

توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر.