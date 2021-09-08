شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان بنسبة نجاح 89.67% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية (نظام السنوات الثلاث – نظام السنوات الخمس) للدور الثاني للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالب/طالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 189766 طالب وطالبة بنسبة 89.67%.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (211628) منهم (2646) نظام السنوات الخمس، و(208982) نظام السنوات الثلاث، وكانت نسب النجاح على النحو التالي:



أولاً: مدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:

التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 83.60%، ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 93.84%، ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضي.



ثانياً: مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين للدور الثاني من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (35) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 85.71%، ونسبة نجاح98.10% للدورين (الأول – الثاني).



ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التي تضم التجاري والفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (2405) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 95.09%، ونسبة نجاح 98.49% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.44% عن العام الماضي.



رابعًا: مدارس الإعداد المهني:

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهني بجميع نوعياته التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (32900) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.98%، ونسبة نجاح 83.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.38% عن العام الماضي.



وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الثلاث (187120) طالبة وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 89.54%، ونسبة نجاح 92.74 للدورين (الأول والثاني) بزيادة مقدارها 4.26% عن العام الماضي.





خامسًا: مدارس التعليم الفني (نظام الخمس سنوات):

التعليم الفني الثانوي التجاري 99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي 98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الخمس (2646) طالب وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 98.15%، ونسبة نجاح 98.98% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.29% عن العام الماضي.



سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (372) طالب وطالبة بنسبة نجاح 97.04%.