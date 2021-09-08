الذرة أغلقت مجرى الهواء.. ملابسات جديدة في مصرع عامل داخل صومعة مخزن بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف تقرير مفتش الصحة عن أسباب وفاة عامل سقط داخل صومة لتخزين الذرة بمصنع للأعلاف بمركز كرداسة، شمال الجيزة.

وجاء في التقرير المبدئي بعد توقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى "محمد" وجود آثار ذرة في الفم أدى إلى قفل مجرى الهواء.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوجود متوفى في مصنع للأعلاف بالمنطقة الصناعية في أبورواش.

وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، وعثر على جثة "محمد. ش." 41 سنة عامل مقيم الوراق، يرتدي ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونه الرائد أحمد فايز توصلت إلى أنه أثناء مباشرة صاحب الـ41 سنة لعمله داخل صومعة لتخزين الذرة، اختل توازنه وسقط في الذرة على عمق 4 أمتار؛ ما تسبب في اختناقه ومصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.