ضبط مسئول مطبعة لقيامه ببيع وتداول الكتب الخارجية بدون تصريح بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة لقيامه ببيع وتداول الكتب الخارجية "بدون تصريح" من الجهات المختصة، وطبع ونسخ الكتب الدراسية الغير مصرح بتداولها بالمخالفة للقانون ، وعثر بداخل المطبعة المشار إليها على (20 ألف كتاب خاص بالمراحل التعليمية المختلفة – 10 آلاف كتاب خارجي لأحد المراحل التعليمية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بتصرفه في المضبوطات بالبيع (لصاحب مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه ، وعثر بداخل المكتبة المشار إليها على (1500 كتاب خارجي خاص بمراحل التعليم المختلفة بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.