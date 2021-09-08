إعاقة ذهنية للأم ومسن مزواج.. ملابسات جديدة في مصرع طفل وإصابة توأمه بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مصرع طفل وإصابة توأمه نتيجة تناولهما أقراص علاجية منحتها والدتهما إياها بمنطقة العمرانية.

وتبين أن الأب يبلغ من العمر 74 سنة، تزوج من سيدة ثم تزوج من شقيقتها -منذ 29 سنة- بعد وفاتها. منذ 10 سنوات انفصل المسن عن زوجته الثانية ليبحث عن رفيقة درب جديدة.

وقع اختياره على ابنة مالكة المنزل الذي يقيم فيه التي تعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 58 %. عقد قرانهما في حفل زفاف بسيط حضره الأهل والجيران منذ 5 سنوات رزقها بعدها بتوأمين "عمر وعمرو".

بسبب تأخرها الذهني، ظنت الزوجة أن منحها أقراصا دوائية لطفليها سيمنحهما صحة جيدة لكنها كانت الطامة الكبرى.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال بوفاة الطفل "عمر" يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف وإصابة شقيقه "عمرو" إثر تناولهما عقاقير طبية "أقراص".

ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بسرعة فحص البلاغ والوقوف على وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه تنسيقا مع البحث الجنائي.

جهود البحث والتحري تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن والدة الطفلين "التوأم" منحتهما أقراصا علاجية بالخطأ أملا في تحسن حالتهما الصحية لكن حدث العكس.

ازدادت حالة الطفلين سوءا، فأسرع الجيران بنقلهما إلى مستشفى قصر العيني إلا أن الأطقم الطبية رفضت استقبالهما "مش بنعالج إلا فوق الـ4 سنين".

حسب تحريات الرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، ومعاونه الرائد هاني عجلان تم نقل الطفلين إلى مستشفى أبو الريش أملا في إنقاذهما لكن فارق "عمر" الحياة ويرقد توأمه "عمرو" في غرفة العناية المركزة يصارع الموت.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.