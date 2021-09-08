ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالترويج للمواد المخدرة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالترويج للمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية قيام ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالمواد المخدرة ، وكذا حيازته للأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذاً من مدينة المحلة الكبرى بالغربية مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وضبط بحوزته (أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية مجزئة لذات المخدر– عدد من الأقراص لعقار التامول المخدر – 2 بندقية خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت معدلة- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة" - ميزان) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.