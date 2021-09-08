ضبط شخص لحيازته أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن أسيوط والمعينة لتأمين إحدى المحاكم بنطاق المحافظة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبدون ترخيص بإحدى الشوارع المحيطة بالمحكمة، وبحوزته (بندقية خرطوش – خزينة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار– 2 قطعة سلاح أبيض).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.