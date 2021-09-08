ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، مستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر البودر- زجاجة بلاستيكية بداخلها مادة الإسيتون المستخدمة فى تصنيع مادة الإستروكس المخدرة- ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.