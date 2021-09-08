أسقف المعادي: تسلمنا قرارًا حكوميًّا ببناء سور كنيسة العذراء.. وهذه المناطق تضررت من الفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، إن الكنيسة تلقت خطابًا من وزارة الري يتضمن الموافقة على طلبنا الذي سبق التقدم به، ببناء سور بالطابق الأرضي بديلًا للسور الحديدي؛ لحماية الكنيسة من أي فيضانات.

وأضاف الأنبا دانيال، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن مياه النيل ترتفع عدة مرات في السنة، وهذا الأمر يعد خيرًا لمصر، ولكن هذه المرة جاء المنسوب أعلى من كل سنة، ولأن لدينا حجرات في الطابق الأرضي تم إنشاؤها منذ أكثر من ٣٠ سنة، وتضم فصول مدارس الأحد وخدمات أخرى، فقد تسبب ارتفاع منسوب مياه النيل في غمرها بالمياه.

وتابع أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس: "السور القديم كان حديديًّا، وقدمنا عدة طلبات ليستبدل بالسور الحديدي سور خرساني".

وأكد الأنبا دانيال أن تصاعد المياه وغمرها الدور الأرضي للكنيسة أثار قلقنا جميعًا على هذا الأثر المهم الذي يعد أحد أبرز معالم رحلة العائلة المقدسة.

وواصل أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس: تسلمنا قرارا من وزارة الري والموارد المائية بالسماح بالعمل والمعاينة على الطبيعة، وعليه يرجى من إدارة الكنيسة سرعة اتخاذ الإجراءات لتعلية السور، مضيفًا: سنقوم بهذا الدور وسنتكفل بأعمال البناء؛ ولكن سننتظر لحين انخفاض المياه المتراكمة وحتى تجف.

وأوضح الأنبا دانيال أن أعمال بناء وتعلية سور الكنيسة ستأخذ قرابة ١٠ أيام، مشيدًا بسرعة استجابة الحكومة لمناشدة الكنيسة هذه المرة بشكل عاجل بإصدار القرار الخاص ببناء السور.​