شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بترقية 104 مستشارين لدرجة نائب بقضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2021، بترقية 104 من وكلاء الهيئة إلى درجة نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة، كما تم تعيين 4 من المستشارين بالهيئة.

وتضمن القرار، ترقية 104 من وكلاء الهيئة الى درجة نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة، كما تم تعيين 4 من المستشارين بالهيئة الى درجة وكيل لهيئة قضايا الدولة، وتعيين 98 مستشارا مساعدا من الفئة "أ" الى درجة مستشار، كما تقرير تعيين 3 مستشارا مساعدا من الفئة "ب" الى درجة مستشار من الفئة "أ".

وشملت الحركة القضائية تعيين 274 مستشارا من النواب بالهيئة الى درجة مستشار مساعد من الفئة "ب"، كما تم تعيين مى محفوظ حامد محمد من درجة محام بالهيئة الى نائبا بالهيئة، وتعيين المستشارة أمنية مجدى محمد عبد المنعم هزاع من مندوب إلى درجة محامي بالهيئة.

وشملت تعيين 315 من درجة مندوب مساعد إلى درجة مندوب بالهيئة.