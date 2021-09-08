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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1441/ 1442هـ  2020/2021م‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 87.64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 520 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 56.83%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 1153 طالبًا وطالبة‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 56.45%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏941 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 62.62%.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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