شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: منح أولوية لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية فى مسابقات التوظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم توفير منح بالجامعات والمعاهد لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية ، لافتة إلى أنه يتم شمولهم بالرعاية الصحية فى المستشفيات والمراكز الحكومية ، ومنحهم أولوية فى مسابقات التوظيف .

وأضافت القباج، أن الرئيس بات مهموما لأسر الشهداء والمصابين ، حتى يجلب لهم حقوقهم لافتة إلى بدء صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية فى إطار التوجيهات الرئاسة ، لافتة إلى أن قيمة التعويض تكون للأب والأم والزوجة والأبناء ، والمصابين طبقا لنسب العجز ، ففى حالة إذا كانت نسبة العجز ٢٥ يكون قيمة التعويض ٢٥ ٪.

وناشدت وزيرة التضامن ، أسر الشهداء والمصابين بالتوجه لمديريات التضامن الاجتماعى ، الأقرب لهم لصرف المستحقات لهم ، كما تم تحديد خط ساخن 16439 ، للإجابة على اى استفسار او شكوى.











































