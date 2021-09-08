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التضامن: منح أولوية لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية فى مسابقات التوظيف

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القاهرة - سامية سيد - أكدت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  انه  تم توفير منح بالجامعات والمعاهد لأبناء الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية ، لافتة إلى أنه يتم شمولهم بالرعاية الصحية فى المستشفيات والمراكز الحكومية ، ومنحهم أولوية فى مسابقات التوظيف  .

وأضافت القباج، أن الرئيس بات مهموما  لأسر الشهداء والمصابين ، حتى يجلب لهم حقوقهم  لافتة إلى بدء صرف مستحقات  أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية فى إطار التوجيهات الرئاسة ، لافتة إلى أن قيمة التعويض تكون للأب والأم والزوجة والأبناء ، والمصابين طبقا لنسب العجز ، ففى حالة إذا كانت نسبة العجز ٢٥ يكون قيمة التعويض ٢٥ ٪.

وناشدت وزيرة التضامن ، أسر الشهداء  والمصابين بالتوجه لمديريات التضامن الاجتماعى ، الأقرب لهم لصرف المستحقات لهم ،  كما  تم تحديد خط ساخن 16439 ، للإجابة على اى استفسار او شكوى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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