أخبار مصر

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاربعاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9.5 جنيه للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ8 جنيهات.
‏‎- الجزر بـ9.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
‏‎- الفلفل الرومى بـ8 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 7.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
الجوافة 15جنيها.
- بلح بارحى 30 جنيها
‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 12.5 جنيه.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا