شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابى الحوادث الإرهابية بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي للإعلان عن صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى عن صرف مستحقات خلال الشهر الجارىً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد القتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث يولى الرئيس اهتماما كبيرا لرعاية هؤلاء الاسر لصرف هذه المستحقات وسيتم بدء الصرف اعتبارا من غدا الخميس مع تيسير كافة الإجراءات لتسهيل عمليات الصرف.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،قد التقى وزيرة التضامن ، وتحدثت في اللقاء عن صرف التعويض المادي لأسر الشهداء والمصابين مؤكده تصديق رئيس الجمهورية على صرف التعويض المادي الواجب للمستفيدين من قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 بخصوص تحديد للمصابين وأسر الشهداء من وقوع العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية.



























