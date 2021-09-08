شكرا لقرائتكم خبر عن وفود 21 دولة عربية يرسلون برقية شكر للرئيس السيسى لرعايته مؤتمر العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل وفود 21 دولة عربية يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختتام أعمال الدورة الـ 47 من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة.

وقالوا في برقيتهم للرئيس السيسي: "نرفع باسمهم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم برعاية أعمال مؤتمرنا وتكليفكم لوزير القوى العاملة محمد سعفان أن يكون ممثلاً عنكم ، معربين عن الشرف العظيم الذى منحتمونا إياه بإلقاء كلمة مسجلة فى حفل الافتتاح والتى كانت خارطة طريق لأعمال المؤتمر والتى عكست معانى سامية وسلطت الضوء على قضايا مهمة التى تخدم صالح المواطن العربي ، والرامية لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك ، وكذلك على تقديركم لمنظمة العمل العربية وتقديم الدعم اللازم لها فى عملها فى مجالات العمل لجميع الدول العربية .

ودعوا في برقيتهم للرئيس السيسي ، الله ان يحفظ مصر وأهلها ، وأن يوفقها فى سعيها نحو تحقيق التقدم والرقي ومزيد من الأمان والاستقرار ، وأن يسدد خطاكم لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للبلاد.

واختتمت البرقية بتوقيع من وزير القوى العاملة رئيس المؤتمر محمد سعفان، وسكرتير عام المؤتمر فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.