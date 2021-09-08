شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ، حيث أشارت إلى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ، قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.