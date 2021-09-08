شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تدرب رؤساء المدن والإدارات القانونية بالبحيرة على حفظ المال العام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أمس الثلاثاء، الدورة التدريبية التثقيفية لرؤساء المدن وإدارات الشئون القانونية بمحافظة البحيرة، بهدف الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة وتدشين الدورة التدريبية لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات واعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والوحدات المحلية للحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب.

وتعقد الدورة على مدار يومين منفصلين أولهما الثلاثاء 7 سبتمبر وثانيهما الثلاثاء 14 سبتمبر.

واستهل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة، زيارته الى محافظة البحيرة بالتوجه الى ديوان عام المحافظة حيث قام بافتتاح الدورة التدريبية بقاعة الاجتماعات الكبرى، التي تهدف الى التوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب ورفع كفاءة الجهاز الإداري النهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل بها.

كما تستهدف الدورة العمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في إطار ورش عمل لتلافي أية معوقات أو أخطاء تحدث أثناء مراحل التعاقد وتنظيمها وفقا للقانون، والتجاوب والرد على أية استفسارات متعلقة بذات الموضوع بحيث تكون السلطة المختصة المنصوص عليها بالقانون قد ألمت بكافة تفاصيله مما يضعها في الإشراف على إدارات التعاقد بالجهة التابعة له وتصحيح أية أخطاء قد تحدث

وخلال كلمته فى مستهل افتتاح الدورة رحب اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار رأفت الشريف الامين العام لهيئة قضايا الدولة ومستشاري الهيئة وجهود الهيئة المخلصة للحفاظ على المال العام مؤكدا اننا جميعا نعمل لنصرة الدولة واسترداد حقوقها والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة وحق الشعب مؤكدا على اهمية الدورة في تحقيق الاستفادة القصوى والكاملة للفئات المستهدفة والقضاء نهائيا على اهدار المال العام بتدريب العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المستمرة لبناء قدرات العاملين بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية مما يساعد على النهوض بالمستوي العملي والفكري، وتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة وهو ما انتهجته الدولة المصرية من عقد البرنامج الرئاسي للتدريب لتطوير أسلوب العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة.

وأشار الى أهمية وضرورة تلك الدورات التدريبية لتفعيل دور القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة البحيرة، وقيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل للحفاظ على المال العام.

من جانبه أشاد المستشار حسين مصطفى بالدورة ودورها فى العمل الحفاظ على المال العام كبداية لعدة دورات مشتركة والتعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئة والمحافظة مشيرا الى تقديم كافة الدعم والخبرات من اعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية للتوعية بكافة الاسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الادارى.

حضر الافتتاح والزيارة كل من المستشار رفعت المحلاوى رئيس قطاع غرب الدلتا ثان، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قطاع غرب الدلتا أول، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفنى والمستشار رأفت شريف الأمين العام، المستشار نجيب غراب رئيس فرع دمنهور ثان، المستشار سيد عبدالحليم رئيس فرع دمنهور أول، والمستشار إيهاب عبد الظاهر الأمين العام المساعد لشئون المقرات والمخازن، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لشئون، التدريب والتطوير التكنولوجى والرقمنة، والمستشار عبد الله غلاب رئيس القسم القضائى بالمحافظة، ومن المحافظة الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد.



المستشار احمد سعد والمستشار يسرى مدنى



المستشار يسرى مدنى



جانب من الزيارة



رئيس قضايا الدولة يتسلم درع محافظة البحيرة



رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ البحيرة