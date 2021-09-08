شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تطور كوبرى مشاة المطحن وطريق المنصورية بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة تنفيذ عدداً من المشروعات بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن الإنتهاء من أعمال تطوير كوبرى مشاة المطحن المتفرع من شارع ربيع الجيزى وهو الكوبرى الذى يربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة وبين منطقتى المنيب والبكباشى والقصبجى بحى جنوب.

مشيراً إلى أنه جارى العمل فى أعمال تطوير كوبرى المشاة بمنطقة المطافى بجنوب حيث تم البدء فى إستبدال أعمدة الإنارة المتهالكه ورفع كفاءة الكابلات الكهربائية وجارى إستكمال باقى أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.

وأشار أنه تم البدء فى أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة بدءاً من منطقة كفر غطاطى وحتى ش سعد زغلول بطول 4 كم ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة حيث تم البدء فى إزالة تعديات المنشأت التجارية والمحال والمطاعم لتوسعه الطريق لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة .

لافتاً أنه تم البدء فى أعمال تركيب بلاط الأنترلوك وإجراء تنسيق عام للارصفة بشوارع الجابرى وناصر الثورة وعمر بن أبى ربيعه وجميعهم شوارع تشهد أعمال تطوير ضمن الخطة الإستثمارية الجارى تنفيذها بحى العمرانية .

وشهدت مدينة الحوامدية البدء فى أعمال تمهيد طبقه الطريق بشارع النزهه وإزالة التعديات للمحال التجارية والأرصفه المتهالكه لبدء أعمال توسعه الشارع وتطويره بالكامل ورصفه لما له من أهمية مرورية للتسهيل على المترددين عليه .















































