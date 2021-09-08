شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان: مستوى صعوبة امتحان اللغة الأولى متوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلاب الثانوية العامة دور ثان، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى متوسط من حيث الصعوبة، حيث تضمنت جزئيات الامتحان بعض الأسئلة التى تحتاج للتفكير، موضحين أن مستوى الامتحان قريب من أسئلة اختبار الدور الأول فى اللغة الإنجليزية، كما أن الأسئلة اجتاحت إلى تفكير وفهم ولا يوجد منها أجزاء من داخل كتاب المدرسة، كما طالب الطلاب بمراعاتهم فى التصحيح خاصة أن الكثير منهم يؤدى الامتحان على نصف الدرجة فقط.

وأدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة دور ثان امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.