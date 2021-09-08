شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل ، اجتماع الحكومة الاسبوعي ، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الدواء المصرية؛ لدعم مشروعات الميكنة والتحول الرقمي في هيئة الدواء.

ووقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى تهيئة وتنسيق وحشد الجهود لتوفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي لهيئة الدواء المصرية، بما يخدم الإدارات المركزية التابعة لها، ويسهم في تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات في مجال الدواء، وذلك ضمن إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك المشروع القومي للتحول الرقمي، والاستفادة من الدور الفاعل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية، وتعزيز القدرة المعلوماتية للهيئات والجهات الحكومية.