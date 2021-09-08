آداب حلوان توقع بروتوكولا مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للتعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - وقعت كلية الآداب جامعة حلوان والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بروتوكولا للتعاون العلمي المشترك، من خلال برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية GIS تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، قامت بتوقيع الاتفاقية الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد ممثلا عن الهيئة.

يهدف هذا البروتوكول إلى زيادة التعاون العلمي المشترك بين برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، كما يهدف إلي تبادل الخبرات في مجالات الأهتمام المشترك، وكذلك تدريب طلاب البرنامج على برامج الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ومجالات المساحة المختلفة ( الأرضية، الجوية، البحرية)، مما يسهم في رفع جودة التعليم ومستوى الطلاب وإعدادهم بشكل مناسب يجعلهم أكثر قدرة علي المنافسة في سوق العمل.

وفي هذا الشأن، تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية متخصصة ومتدرجة، في مقر الكلية، من شأنها احداث هذا التطوير المنشود، فضلا عن الاشتراك في الإشراف على مشروعات تخرج الطلاب، والقيام بأبحاث علمية مشتركة، للربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع.

جدير بالذكر أن برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية يهدف إلى تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية لهم القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، القدرة على إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، وكذلك المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية، تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل بما يواكب التقدم العلمى فى مجال الجيوماتكس، إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية والفضائية، تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى من كوادر علمية مؤهلة قادرة على إنشاء وتطوير الخرائط بالأساليب العلمية الحديثة مثل التصوير الجوي، و تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد الموقع بالأقمار الصناعية للمشاركة فى التنمية المستدامة وبناء المشاريع القومية العملاقة.

ويتميز البرنامج بأنه يعتمد على أحدث الطرق الحديثة في التدريب، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتتسم الدراسة بأنها تتم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة، ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية من خلال الهيئات والشركات الكبرى في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، تدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبرى.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.











