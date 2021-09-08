شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 إلى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الإثنين المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة