شكرا لقرائتكم خبر عن فزع فى محيط مقر إقامة رئيس وزراء بريطانيا بسبب "طرد مشبوه".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الشرطة البريطانية وايت هول فى قلب وستمنستر فى المملكة المتحدة بعد أن دق الضباط ناقوس الخطر بشأن طرد مشتبه به، وفقا لصحيفة مترو.

وقد رصدت الشرطة العنصر بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووفقا للتقرير تم فرض طوق أمنى بينما كان الضباط يحققون، ووصف الشهود رؤية وحدة التخلص من القنابل في مكان الحادث.

أغلقت الشرطة المرور أمام الدراجات النارية كلا مدخلي الطريق ، الذي يضم العديد من الدوائر الحكومية وبعد حوالى 15 دقيقة اكدت شرطة "met" ان الطرد المشتبه فيه غير ضار وتم رفع الطوق الأمني.

وقع الحادث قبل أن يغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المنطقة في طريقه إلى مجلس العموم من أجل أسئلة رئيس الوزراء، وعادة ما يقطع مسافة قصيرة بالسيارة ولا يُعرف ما إذا كان إغلاق الطريق سيؤخر ظهوره.

في بيان ، قالت شرطة Met: "قبل الساعة 11:00 بقليل من يوم الأربعاء ، 8 سبتمبر ، لاحظ الضباط المناوبون بالقرب من داونينج ستريت عنصرًا مهملاً في وايتهول .. تم وضع طوق في مكانه أثناء إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان العنصر مشبوهًا".

وأضاف بيان لاحق: "تم تقييم العنصر وهو غير مشبوه. يجري رفع الطوق الأمني".