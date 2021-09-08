شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تقرر مد حجز وحدات "سكن لكل المصريين 2" لـ 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها فى بشرى سارة للمواطنين، واستجابة لطلبات عدد منهم، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة شراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز غداً الخميس 9/9/2021.

وأوضح الوزير، أن مد فترة الحجز، جاء حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين لحجز وحدات المبادرة الرئاسية، والاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم حتى الآن، سحب أكثر من 94 ألف كراسة شروط لحجز وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" بينما قام نحو 33 ألف مواطن بسداد مُقدمات جدية الحجز، وقد تلقينا بالفعل طلبات من كثير ممن سحبوا الكراسات لمد الفترة، لحين استكمال أوراقهم للتقديم، موضحة أنه يتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يستجيب لاستغاثة طالبة أسيوط ويوجه بتوفير الرعاية الصحية والعلاج

وجه الرئيس عبد الفتاح السیسی، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج، للطالبة منة الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى: مصر قطعت عهدا على نفسها لتحقيق التنمية ومواجهة المشكلات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قطعت عهدا على نفسها للمضى قدما نحو تحقيق التنمية جنبا الى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشادت به تقارير العديد من المؤسسات الدولية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، أنه ومن هذا المنطلق فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة ، لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لاشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا لنأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 ودعم الجهود الأفريقية القارية 2063 وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ.

تأييد قرار التحفظ على أموال حسن راتب وأولاده فى قضية الآثار الكبرى

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب الأموال سواء ممتلكات السائلة والمنقولة، وزوجتيه، وابنته القاصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب "الجن والعفاريت".

وكانت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أجلت نظر قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى" المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم نائب الجن والعفاريت، لجلسة 3 أغسطس للإعلان.

مصرع وزير الطوارئ الروسى خلال محاولته إنقاذ شخص خلال تدريبات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وفاة رئيسها، يفغيني زينيتشيف، جراء حادث وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا. وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت وزارة الطوارئ اليوم الأربعاء، أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلِغ بالحادث المأساوي.

تداول صور من أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

تداولت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان، بعد بدء لجنة الامتحان فيما يتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصدر الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ صباح اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.