شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل مشروع تطوير أرض الأوقاف بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل تطوير مشروع أرض الأوقاف بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير عواصم المحافظات.

وأكد المهندس خالد صديق، أنه من المستهدف تنفيذ ما يقرب من 500 ألف وحدة داخل عواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف الى تغيير وجه الحياه فى مصر وبناء مجتمعات حضرية متكاملة تليق باهالينا.

وأكد أن صندوق التنمية الحضرية يتشارك مع أجهزة الدولة والجهات المنفذة فى كل محافظات الجمهورية ومن ضمنها ما أعلن عنه حاليا وهو تنفيذ مشروع أرض الأوقاف بمحافظة القليوبية.

وأوضح صديق، أن المستهدف من مشروع تطويرارض الاوقاف بمحافظة القليوبية هو إنشاء ما يقرب من 2200 وحدة سكنية جديدة، تخدم 11000 نسمة ، بمعدل 25 عمارة ,على مساحة (23 فدان) يتضمن المشروع - عدد (2) مسجد ( 500 مصلى ) بمساحة 1020 م2، عدد (1) حضانة بمساحة 250 م2، عدد (32) محلات تجارية بمساحة 670 م2، عدد (1) مخبز بمساحة 280 م2 كما يتضمن عدد (1) ملعب خماسى بمساحة800 م2.

وأشار المهندس خالد صديق الى الاستمرار في استكمال المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومراقبة جودة البناء بشكل يحقق جودة الحياة لأهالينا في هذه المناطق حيث يتوائم ذلك مع مهام الصندوق الجديدة والتى تشمل المناطق العمرانية المختلفة فى مصر للوصول للتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.