شكرا لقرائتكم خبر عن فى زمن التحول الرقمى.. تعرف على الخدمات الإلكترونية بـ"الجوازات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور كبير تشهده المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، في زمن التحول الرقمي، بما يخدم المواطن ويوفر الوقت والجهد.

قطاع الجوازات، من أهم المواقع الشرطية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في العمل، وتقدم خدمات متطورة وسريعة للمواطنين، حيث شهدت ثورة تطوير حقيقية مؤخرًا تحت إشراف اللواء علاء جوهر مساعد وزير الداخلية.

ويرصد ”الخليج 365” مراحل التطوير الإلكتروني في الجوازات:

• مقار الجوازات تعمل وفقاً لنظام "الترقيم الآلي".

• تم إنشاء واحد من أكبر وأهم مراكز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط.

• "التأشيرة الإلكترونية"، جاءت من ضمن أوليات مصلحة الجوازات.

• تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

• إطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

• يتم تقديم عددا من الخدمات الإلكترونية، أبرزها "اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية "