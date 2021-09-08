الداخلية تكشف حقيقة اقتحام رجل شرطة لمنزل مسن والتعدي عليه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن زعم إحدى السيدات، بحدوث مشاجرة أمام منزل والدها، الذى تدخل لمحاولة فض المشاجرة، وقيام أحد رجال الشرطة باقتحام منزل والديها المسنين بالقوة، لسؤالهما عن أحداث المشاجرة، والتعدي على والدها أمام كريمته وأحفاده .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/3/2021 تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ، نتج عنها نشوب حريق داخل أحد المنازل ، تم توجيه قوة أمنية برئاسة الضابط المشكو فى حقه لفحص البلاغ ، وتبين أن المشاجرة المشار إليها بين كلٍ من (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) ، وزوج شقيقته (عامل، مصاب بجروح قطعية).

وبسؤال الأخير قرر بقيام الأول" شقيق زوجته" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وإضرام النيران داخل مسكنه لخلافات عائلية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كما أشارت التحريات إلى قيام الضابط المشكو في حقه بسؤال والد الشاكية عن معلوماته بشأن الواقعة المشار إليها كونه جار الطرفين وتدخل لفض المشاجرة بينهما ، مما أثار حفيظته لأنه ليس طرف بالمشاجرة وعدم وجود صلة بينه وبين طرفيها سوى الجيرة ، وانصراف الضابط دون ثمة تجاوز.

بسؤال الشاكية أفادت بتضررها من قيام الضابط المشكو في حقه لتوجهه لمسكن والدها لسؤاله عن معلومات حول المشاجرة بالمنطقة سكنه، وأقرت بتنازلها عن شكواها عقب معرفتها بالملابسات.