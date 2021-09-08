وزيرا التعليم العالي والصحة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدون مراكز تطعيم كورونا بجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجامعة القاهرة.

شارك فى الجولة الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين ضد فيروس كورونا المستجد بالجامعات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في توفير اللقاح المطلوب للطلاب وتنفيذ حملة التطعيم.

وأضاف أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتي ذلك استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

وشدد الدكتور عبدالغفار، على ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد أن هناك متابعة لحظية للتطعيم بالجامعات، مشيدة بتنامي الوعي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهو ما انعكس إيجابيًا على زيادة أعداد من يرغبون في أخذ التطعيم.

وأضافت وزيرة الصحة أن هناك غرفة مشتركة لإدارة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بين وزارة التعليم العالي ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة؛ للمتابعة اليومية لسير حملة التطعيم، مشيدة بالأداء الجاد في تلقي اللقاح من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومؤكدة على توفير اللقاح بكميات كافية لتطعيم الكوادر الجامعية قبل بدء العام الدراسي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الخشت، أن هناك حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة، والتي تستهدف 270 ألف طالب بالنقاط المخصصة، وعددها 17 منفذًا تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة وضعت خطة تنفيذية لتلقي لقاحات فيروس كورونا تمت على عدة مراحل، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن العديد من الجامعات المصرية بدأت بالفعل في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب خلال الأيام القليلة الماضية، منها جامعات (القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنيا والمنوفية، والمنصورة).