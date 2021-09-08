"اتصالات الشيوخ" تشيد باهتمام "حياة كريمة" بتزويد القرى بالألياف الضوئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تزويد الشركة المصرية للاتصالات 1413 قرية بكابلات الألياف الضوئية، ضمن مبادرة حياة كريمة؛ إشارة قوية من الدولة نحو إنجاح خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار النائب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من خلال المبادرة في تحسين ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للوصول بالخدمات إلى أفضل صورة ممكنة.

وأوضح توفيق أن الاعتماد على كابلات الألياف الضوئية يسهم في مواجهة كل المشكلات التي تتعرض إليها شبكات الاتصالات في مصر، لافتًا إلى أن تحسين الإنترنت والاتصالات يحفز المواطنين على استخدام خدمات التحول الرقمي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة باستمرار تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت والوصول إلى كل القرى المحرومة؛ خصوصًا في المناطق النائية والحدودية.