شخص يدَّعي علاجه كل الأمراض ويقترح بإنشاء العيادة الخضراء "تدر دخلًا أعلى من قناة السويس".. و"الأطباء" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي وأحمد جمعة:

ادعي محمود رجب البحراوي، مواطن من الغربية، قدرته على علاج كل الأمراض؛ مثل الغضروف والبروستاتا، وقدرته على علاج ضمور العضلات العصبي، وغيرها.

وقال البحراوي، في فيديو لايف عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه سيعلِّم المصريين الطب وعلاج جميع الأمراض، وإنه يأتي إليه مواطنون من جميع دول العالم لتقلي العلاج لديه، واقترح أن تقوم الدولة بإنشاء العيادة الخضراء؛ زاعمًا أنها ستدر دخلًا أعلى من قناة السويس.

ووصف البحراوي، الذي يقيم بمحافظة الغربية، نفسه، عبر صفحته، بأنه أستاذ علم السوجوك وعلوم النباتات والاستجابة الوقتية للعلاج، وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، وزعم أنه سيتسبب في إغلاق جميع مستشفيات التخاطب والحساسية، وأنه لا يوجد مرض اسمه ثقب القلب، واستشهد في الفيديو بحالة نجل أحد المسعفين، بأنه فاقد البصر نتيجة ضمور عضلي، وأنه عاد إليه البصر في لحظات معدودة.

وقال الدكتور جرجس رزق الله، أمين عام فرع نقابة الأطباء بالغربية، إن المنوط باتخاذ الإجراءات القانونية وفحص طبيعة هذا المكان والشخص القائم على العمل به هو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وبمديرية الشؤون الصحية بالغربية؛ لأن نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات لا تمتلك الضبطية القضائية.

وبشأن مزاعم كون هذا الشخص أستاذًا لعلم السوجوك وعلوم النباتات والاستجابة الوقتية للعلاج، قال رزق الله، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إننا لم نسمع من قبل عن هذه الأمور، ويجب أن يناظر المرضى طبيب مؤهل وحاصل على الدراسة اللازمة للتشخيص والعلاج، حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات للمرضى، مشددًا على ضرورة أن يكون التدخل بصفة رسمية من قِبل إدارة العلاج الحر، وتبحث في مؤهلات هذا الشخص وفي كون هذا المكان مرخصًا أم لا، بناءً على المعاينة المكانية، على أن يلي ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والتي قد تصل إلى جناية وعقوبة مغلظة حال كون هذا الشخص منتحلًا لصفة الطبيب.

وكشف مصدر بإدارة العلاج الحر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن الإدارة بصدد تشكيل لجنة لفحص المكان ومؤهلات الشخص الذي ظهر بالفيديو، واستبيان مدى حصوله على التراخيص اللازمة لذلك أم لا.

وقال المصدر إنه في الآونة الأخيرة انتشر الكثير من العيادات الخاصة بالطب البديل، والتي تكون أغلبها عبارة عن أماكن غير مرخصة ويقوم عليها أشخاص غير مؤهلين، ويحاولون جذب المرضى عبر إيهامهم بإمكانية علاج بعض الأمراض الصعبة.

وتابع المصدر: "في كل الأحوال سنتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص".​