شخص يدَّعي علاجه كل الأمراض ويقترح بإنشاء العيادة الخضراء "تدر دخلًا أعلى من قناة السويس".. و"الأطباء" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي وأحمد جمعة:
ادعي محمود رجب البحراوي، مواطن من الغربية، قدرته على علاج كل الأمراض؛ مثل الغضروف والبروستاتا، وقدرته على علاج ضمور العضلات العصبي، وغيرها.
وقال البحراوي، في فيديو لايف عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إنه سيعلِّم المصريين الطب وعلاج جميع الأمراض، وإنه يأتي إليه مواطنون من جميع دول العالم لتقلي العلاج لديه، واقترح أن تقوم الدولة بإنشاء العيادة الخضراء؛ زاعمًا أنها ستدر دخلًا أعلى من قناة السويس.
ووصف البحراوي، الذي يقيم بمحافظة الغربية، نفسه، عبر صفحته، بأنه أستاذ علم السوجوك وعلوم النباتات والاستجابة الوقتية للعلاج، وعضو الجمعية المصرية للطب البديل، وزعم أنه سيتسبب في إغلاق جميع مستشفيات التخاطب والحساسية، وأنه لا يوجد مرض اسمه ثقب القلب، واستشهد في الفيديو بحالة نجل أحد المسعفين، بأنه فاقد البصر نتيجة ضمور عضلي، وأنه عاد إليه البصر في لحظات معدودة.
وقال الدكتور جرجس رزق الله، أمين عام فرع نقابة الأطباء بالغربية، إن المنوط باتخاذ الإجراءات القانونية وفحص طبيعة هذا المكان والشخص القائم على العمل به هو إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وبمديرية الشؤون الصحية بالغربية؛ لأن نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات لا تمتلك الضبطية القضائية.
وبشأن مزاعم كون هذا الشخص أستاذًا لعلم السوجوك وعلوم النباتات والاستجابة الوقتية للعلاج، قال رزق الله، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، إننا لم نسمع من قبل عن هذه الأمور، ويجب أن يناظر المرضى طبيب مؤهل وحاصل على الدراسة اللازمة للتشخيص والعلاج، حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات للمرضى، مشددًا على ضرورة أن يكون التدخل بصفة رسمية من قِبل إدارة العلاج الحر، وتبحث في مؤهلات هذا الشخص وفي كون هذا المكان مرخصًا أم لا، بناءً على المعاينة المكانية، على أن يلي ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والتي قد تصل إلى جناية وعقوبة مغلظة حال كون هذا الشخص منتحلًا لصفة الطبيب.
وكشف مصدر بإدارة العلاج الحر، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن الإدارة بصدد تشكيل لجنة لفحص المكان ومؤهلات الشخص الذي ظهر بالفيديو، واستبيان مدى حصوله على التراخيص اللازمة لذلك أم لا.
وقال المصدر إنه في الآونة الأخيرة انتشر الكثير من العيادات الخاصة بالطب البديل، والتي تكون أغلبها عبارة عن أماكن غير مرخصة ويقوم عليها أشخاص غير مؤهلين، ويحاولون جذب المرضى عبر إيهامهم بإمكانية علاج بعض الأمراض الصعبة.
وتابع المصدر: "في كل الأحوال سنتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الشخص".